Benfica. Pedrinho chega esta sexta-feira

O atleta tirou uma fotografia, com o empresário e familiares, já no aeroporto em São Paulo, no Brasil.

O ex-jogador do Corinthians está contratado há vários meses por 20 milhões de euros, mas só agora vai vestir de encarnado. O jovem brasileiro foi contratado antes da chegada de Jorge Jesus, ainda no tempo do técnico Bruno Lage.

Pedrinho vai, seguramente, repetir os testes médicos no regresso à Luz.

O Benfica regressa ao trabalho já no sábado, após uma semana de férias, para testes físicos e médicos. Começa os treinos na segunda-feira.

A equipa de Jorge Jesus está muito ativa no mercado. Gilberto também está fechado e chega igualmente esta sexta-feira de manhã (apanhou avião no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro) vindo do Fluminense. Há ainda um lote de jogadores, de eventuais reforços, de que muito se tem falado para o Benfica: Cavani, Éverton Cebolinha, Cabrera, Koch e Waldschmidt são apenas alguns.