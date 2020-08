Ivanov "honrado" por entrar no radar do Sporting

Stanislav Ivanov não esconde a satisfação por ser associado ao Sporting.

"O Sporting é um grande clube. Sinto-me honrado por ter o meu nome associado a essa equipa", afirmou o extremo búlgaro, de 21 anos, que representa o Levski de Sofia, em declarações ao jornal "Record".

Ivanov, internacional de sub-21 e eleito melhor jovem da última edição do campeonato da Bulgária, pode rumar a Alvalade a troco de 500 mil euros. Há pelo menos mais dois clubes espanhóis interessados.

O extremo tem cotação de mercado de cerca de um milhão de euros, mas o facto de entrar agora no último ano de contrato e a crise financeira do Levski de Sofia podem traduzir-se numa redução substancial do preço.

Ivanov foi formado no Levski de Sofia. Em 2016/17, subiu à primeira equipa, mas foi em 2019/20 que se afirmou em definitivo. O extremo terminou a época com oito golos e sete assistências em 29 jogos.