Filho de Sérgio Conceição reforça o FC Porto

O jovem avançado de 20 anos terminou contrato com o Benfica e chegou a estar em negociações com o Arouca, que regressa na próxima temporada à II Liga. Sem chegar a acordo, Rodrigo Conceição prepara-se agora para reforçar o FC Porto, onde deverá alinhar na equipa B, também no segundo escalão.

O avançado despediu-se esta terça-feira do Benfica, através das redes sociais: "Cinco anos de aprendizagem, de evolução como pessoa e como jogador. Obrigado a todos aqueles que me acompanharam neste processo, aos treinadores que puxaram por mim, aos colegas que me apoiaram em todos os momentos, ao staff do Benfica que fez com que nunca nos faltasse nada".

Rodrigo será o segundo filho de Sérgio Conceição a representar os dragões, para além de Francisco Conceição, de 17 anos, que alinhou nos sub-19 dos dragões. Moisés Conceição alinha no Leixões e Sérgio Conceição na Académica.