"Stayaway Covid". Marcelo dá luz verde à app de rastreio à Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta terça-feira, segundo nota publicada no site da Presidência, o diploma que “estabelece o responsável pelo tratamento de dados e regula a intervenção do médico no sistema StayAway Covid”.

Em 16 de julho, o Governo nomeou a Direção-geral da Saúde como responsável pelo tratamento de dados pessoais usados na aplicação de rastreio de contactos. No mesmo dia, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que regula a intervenção dos profissionais de saúde, que entregarão “um código ao cidadão para que se possa registar na aplicação”, afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.