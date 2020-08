Ciclovias de Lisboa. “A Câmara quer ser ‘verde’ e ecológica à força”

A Câmara prometeu-o em junho último: Lisboa teria, no prazo de três meses, 16 novas ciclovias, sobretudo em artérias grandes e centrais (também habitualmente congestionadas) da cidade, da Avenida da Índia à 24 de Julho, da Avenida da Liberdade à Almirante Reis. Prometeu e cumpriu a promessa - e continua a cumprir, enquanto decorrem as obras.

Esta última avenida, a Almirante Reis, foi uma das primeiras a ser terminada - no caso, no sentido Sul/Norte. A ciclovia foi inicialmente projetada no sentido contrário, tendo a autarquia revertido a decisão, por forma a não prejudicar o acesso de ambulâncias ao Hospital de S. José.

O que lá se fez será em tudo idêntico às alterações propostas para as restantes artérias lisboetas: é uma ciclovia "pop-up", ou seja, instantânea, de menor custo e de brevíssima conclusão, suprimindo-se no caso uma de duas faixas de rodagem automóvel existentes e substituindo-a, através de linhas brancas pintadas no alcatrão e pilaretes de separação, por uma via destinada a bicicletas.

A autarquia assegura à Renascença que o número de ciclistas que ali circula por hora, apesar dos tempos anormais de pandemia, duplicou com a criação da ciclovia, "em particular no período de tarde".

Mas a transformação gerou muita controvérsia, levando até uma associação de moradores de Arroios a questionar a Agência Nacional de Segurança Rodoviária e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes quanto às normas de segurança da obra e a sua legalidade. De acordo com os queixosos, a legalidade estará comprometida, uma vez que ciclistas e automobilistas circulam a uma distância inferior a 1,5 metros, além de que a utilização da ciclovia por parte dos veículos de emergência compromete a segurança dos próprios ciclistas.

Por sua vez, o Movimento Contra as Alterações de Trânsito denuncia o “caos” que está a ser gerado no tráfego pela supressão de uma via, acusando a Câmara de Lisboa de não ter auscultado os condutores, tal como não ouviu moradores e comerciantes aquando da decisão de avançar para esta mudança que está contemplada na proposta da Zona de Emissões Reduzidas (ZER) Avenidas/Baixa-Chiado da autarquia e que pretende retirar automóveis do centro da cidade.

À Renascença, Paula Fidalgo, que faz parte deste movimento, garante que não se opõe à criação de novas ciclovias, mas explica que “o número de utilizadores de bicicletas é ainda tão baixo, mas tão baixo, que não há justificação para se estar a transtornar desta maneira o trânsito, a prejudicar a liberdade de circulação dos restantes cidadãos e a prejudicar a circulação dos transportes públicos”.

“O que não gostamos de ver, enquanto cidadãos, e sabendo que estas obras são feitas uma parte com dinheiros públicos e outra parte com fundos da União Europeia, é a má aplicação do dinheiro em ciclovias mal colocadas, nomeadamente em locais que têm já por si poucas faixas de rodagem. Isso não vemos com bons olhos. Numa cidade europeia do séc. XXI, ter uma faixa de rodagem com duas vias de trânsito em cada lado não é muito”, critica.





"Má aplicação do dinheiro" e ausência de estudos





Ainda segundo Paula Fidalgo, o tráfego congestionado não é propriamente recente ou um exclusivo da Almirante Reis. “Hoje, para ir do Areeiro para Alvalade, um trajeto que antes, de carro, me levaria cinco, 10 minutos, neste momento, com as obras que esta autarquia fez, posso demorar 40 minutos. Para quem tem de se deslocar, é o caos cada vez maior, de ano para ano. À velocidade a que são introduzidas ciclovias e supressão de faixas, é quase semana a semana que há alterações para pior.”



O dedo acusatório do Movimento Contra as Alterações de Trânsito volta a apontar à Câmara. E questionam: vai a situação agravar-se em setembro, “com o regresso ao trabalho das pessoas que têm estado em 'lay-off', com o regresso às aulas, com o retomar daquilo que será a normalidade possível no pós-covid”? Paula responde, acusando uma vez mais: “Segundo os próprios números da Câmara de Lisboa, temos até agora somente 40% do tráfego que tínhamos [até à pandemia] nestas artérias. Portanto, em setembro a percentagem vai ser diferente. Suprimir faixas em sítios já por si muito, muito utilizados pelo trânsito, e com problemas na fluidez desse mesmo trânsito não faz sentido”.