Toni: “Jesus unirá os benfiquistas se ganhar”

Toni acredita que Jorge Jesus unirá os benfiquistas, como afirmou ser intenção durante a apresentação, se conseguir bons resultados e títulos.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo treinador do Benfica salienta que acredita que Jorge Jesus "possa unir os benfiquistas ganhando, porque não há outra forma de ver a família benfiquista unida sem ganhar".

"O regresso de Jorge Jesus está longe de ser consensual, mas há um histórico que não pode ser apagado. Acredito que vai ser um Benfica diferente, porque Jorge Jesus impôs condições para um reajustamento do plantel, para que se cumpram os objetivos do Benfica”, afirma.

Sobre a garantia de Jesus que o Benfica jogará o triplo e que irá arrasar, Toni considera que são mensagens para todos. Contudo, avisa que é preciso esperar para saber quais serão os reforços da equipa para abordar o campeonato e fazer uma prestação europeia digna do nome do clube da Luz:

“As palavras-chave que foram ditas na apresentação são mensagens para dentro e para fora, mas é preciso ver com que plantel é que o Benfica vai atacar a próxima época. Em quase todos os setores saber quem vai chegar, para depois se poder projetar aquilo que será a próxima época. Até lá, é apenas acreditar no trabalho de Jorge Jesus. Só quando se chegarem reforços é que se poderá avaliar o que pode ser feito no campeonato e nas competições europeias, onde é preciso fazer melhor do que nos últimos anos, porque os resultados têm tem estado longe do prestígio e da história do Benfica."