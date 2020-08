Cápsula Dragon amarou. Terminou primeira viagem privada a colocar pessoas em órbita

A cápsula Dragon, da SpaceX, amarou este domingo no Golfo do México com dois astronautas da agência espacial norte-americana NASA, concluindo o primeiro voo espacial privado a colocar pessoas em órbita.

A cápsula deverá agora ser recolhida por uma embarcação da SpaceX, empresa do milionário Elon Musk, com mais de 40 pessoas a bordo, incluindo médicos e enfermeiros, que cumpriram um período de isolamento de duas semanas e foram testados para o novo coronavírus antes do contacto com os astronautas.

Após a retirada da cápsula do oceano e de exames médicos aos astronautas, estes deverão voar até Houston, no estado norte-americano do Texas.

Lançada a partir do Cabo Canaveral em 30 de maio, a cápsula Dragon, apelidada pela tripulação como Endeavour -- em homenagem ao 'space shuttle' homónimo -, o veículo que colocou em órbita os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken acoplou à Estação Espacial Internacional no dia seguinte.