Mondim de Basto. Dois meios aéreos ajudam bombeiros a combater duas frentes de fogo

Mais de 200 operacionais combatem o fogo em Mondim de Basto, que tem duas frentes ativas em zona de pinhal. De acordo com a Proteção Civil, a principal dificuldade está relacionada com as características do terreno.

O comandante Pedro Araújo diz que o “incêndio não está dominado, embora uma das frentes os trabalhos de combate estejam a decorrer muito favoravelmente”.



Os 248 operacionais estão a ser apoiados por 72 veículos, mas também foram ativados dois meio aéreos.



O vereador da Câmara de Mondim de Basto disse que "corta o coração" ver o incêndio destruir área significativa no monte da Senhora da Graça, onde termina uma das etapas principais da Volta a Portugal em bicicleta.

"Para nós, mondinenses, é como quem nos corta o coração ver esta área toda já ardida e agora, com o cair da noite, ainda é mais doloroso assistir a isto que está aqui a acontecer", afirmou Nuno Lage.

A Proteção Civil avisou a população para o risco muito elevado ou máximo de incêndio rural nas regiões Norte, Centro e Algarve, devido ao tempo quente e seco e ao vento forte previstos para o fim de semana.

No aviso, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) realça que a subida de temperatura esperada para o Algarve e o vento forte no Litoral Oeste levam ao agravamento do risco de incêndio nestas regiões.