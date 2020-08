Leiria. Um morto em choque entre comboio e veículo ligeiro de mercadorias

Um veículo ligeiro de mercadorias, que se encontrava numa passagem de nível em Gandara dos Olivais, Leiria, foi abalroado por um comboio de passageiros, por volta das 17h15 deste sábado.



O condutor do veículo acabou por morrer, avança o comandante da Proteção Civil, Pedro Araújo, à Renascença.

"O acidente decorreu na passagem de nível de Gandara dos Olivais, na linha do Oeste, de que resultou uma vítima mortal – o condor do veículo ligeiro de mercadorias, que ficou encarcerado”, disse o comandante.



Segundo avança a mesma fonte, o comboio de passageiros acabou mesmo por descarrilar, mas os 11 passageiros que seguiam no seu interior saíram ilesos do acidente.

De acordo com o site da Proteção Civil, encontram-se 12 operacionais e cinco veículos destacados no local do acidente, na linha do Oeste.

“A linha do Oeste encontra-se interrompida deste as as 17h13, altura em que ocorreu o acidente”, conclui o comandante.



[Em atualização]