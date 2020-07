Especialista em ferrovias sobre acidente com Alfa. "Veículo de manutenção não devia ter entrado na linha"

Saiba mais:

"Foi um acidente um bocado estranho, porque normalmente estas coisas acontecem devido a elementos completamente externos em passagens de nível com uma pessoa, ou um veículo, é esse o tipo de acidente mais frequente", defende à Renascença Francisco Furtado, especialista em ferrovias e analista do Fórum Internacional dos Transportes Francisco Furtado, sobre o acidente na Linha do Norte, em Soure, que esta sexta-feira vitimou duas pessoas e feriu 43, sete delas com gravidade.

Francisco Furtado relata que neste caso foi um equipamento de manutenção que veio de um ramal de acesso, que entrou na linha principal e chocou com um Alfa Pendular. "É um bocado estranho porque há equipamentos de segurança, quer na infraestrutura quer no material circulante. A Linha do Norte está bem equipada com este tipo de material", identifica o autor do livro "A ferrovia em Portugal".

Por isso, o especialista acredita que "o veículo de manutenção teve alguma falta de comunicação, porque a Infraestruturas de Portugal têm um comando operacional, que comanda a operação dos comboios" . "É estranho como é que este veículo entre na via principal quando la está um Alfa Pendular", repete.