Acidentes ferroviários em Portugal. Em 20 anos foram 34 e provocaram 36 mortos

2000

Virado o século, em 2000 o mês de dezembro registou três acidentes que foram notícia. Logo a 1 de dezembro, na Linha do Douro, um comboio que partiu do Porto com destino à Régua descarrilou junto ao apeadeiro da freguesia de Barqueiros, distrito de Vila Real, não provocando feridos ou mortos.

Morte, naquele feriado do 1.º de dezembro, há a registar a do condutor de um veículo colhido pelo comboio numa passagem de nível perto do Apeadeiro de Fazenda, na Linha do Leste.

Mais tarde, a 11 de dezembro, num acidente que ficou na história como o “Desastre Ferroviário de Ermida”, um comboio descarrilou junto à freguesia de Santa Marinha do Zêzere (concelho de Baião) após embater numa pedra, caindo parcialmente para o Rio Douro. O maquinista perdeu a vida e sete pessoas ficaram feridas.

2002

Num mesmo dia, a 4 de abril, ocorreram dois acidentes envolvendo automotoras. O primeiro, aquando do colhimento de um automóvel, em Casal dos Rios, no Ramal da Lousã, provocou somente ferimentos ligeiros no condutor. Mais grave foi o “Desastre Ferroviário da Lousã”, tendo duas automotoras da CP colidido (numa secção de via única do Ramal da Lousã) junto à localidade de Casal do Espírito Santo. Cinco pessoas morreram no acidente, 11 ficaram feridas.

Em 29 de novembro, o Intercidades vindo da Guarda com direção a Lisboa descarrilou na Linha da Beira Alta após um desabamento de terras perto de Muxagata, Fornos de Algodres, causando somente ferimentos ligeiros na maioria dos passageiros.

2003

Entre maio e julho, três acidentes provocaram oito mortos e seis feridos. No primeiro, a 14 de maio, duas composições de mercadorias colidiram na Linha de Sines, perto da Estação de São Bartolomeu da Serra, concelho da Santiago do Cacém, o que causou dois mortos e outros tantos feridos.

Já a 18 de junho, na Linha do Algarve, um comboio colheria um automóvel numa passagem de nível junto ao Apeadeiro de Bias (Fuzeta, Olhão), acidente que resultou em três mortes.

Em junho, no dia 7, na Linha do Leste, junto à vila do Crato, distrito de Portalegre, uma colisão na Passagem de Nível de Monte da Pedra (que não apresentava sinalização ou cancelas) provocou três mortos e dois feridos graves.