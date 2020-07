Após ter Covid-19, Bolsonaro tem infeção pulmonar e está a antibióticos

O Presidente brasileiro revelou ter uma infeção pulmonar, depois ter recuperado do novo coronavírus, e afirmou que está a ser tratado com antibióticos.

"Acabei de fazer um exame ao sangue porque estava com um pouco de fraqueza ontem [quarta-feira] e eles encontraram uma pequena infeção. Estou a tomar antibióticos porque depois de 20 dias em casa, a gente pega outros problemas", explicou Jair Bolsonaro durante a transmissão semanal na rede social Facebook.

O chefe de Estado não forneceu mais detalhes sobre a extensão da infeção.

Bolsonaro anunciou a 7 de julho que tinha contraído o novo coronavírus e passou cerca de três semanas a trabalhar e a cumprir isolamento social na residência oficial, o Palácio da Alvorada, em Brasília.

No sábado, comunicou nas redes sociais que tinha feito um teste com resultados negativos para o coronavírus e já voltou nesta semana a exercer, em pleno, as suas atividades.

Já a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira e "apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos”, informou a Presidência da República do Brasil.

O anúncio sobre o estado de saúde de Michelle e Jair Bolsonaro aconteceu no dia em que o Brasil registou 57.837 casos e 1.129 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas.

O Governo brasileiro contabiliza 2.610.102 infeções provocadas pelo novo coronavírus e 91.263 mil óbitos desde que a pandemia chegou ao país, no final de fevereiro. Já 1.824.095 pessoas são consideradas recuperadas e outras 694.744 estão sob acompanhamento.

O Brasil é o segundo país mais atingido pela doença no mundo, apenas atrás dos Estados Unidos (150.716 mortes e 4,4 milhões de pessoas infetadas).

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.