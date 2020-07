Fátima propõe retiros de silêncio para o verão

O Santuário de Fátima dá início, na sexta-feira, ao primeiro de dois retiros de silêncio previstos para este verão. O primeiro, “A vida na Luz”, decorre de 31 de julho a 2 de agosto.

“A vida na luz” é o primeiro de dois retiros de silêncio que a Escola do Santuário organiza neste verão. Decorre na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo até 2 de agosto com um máximo de 24 participantes. Trata-se de uma proposta do Santuário inspirada na experiência da luz descrita pelos Pastorinhos, no final das Aparições e que visa proporcionar uma experiência interior da misericórdia de Deus, através da prática da oração, da compaixão e da confiança.

“A vida na luz” começará com um momento de abertura ao silêncio, na noite desta sexta-feira, prosseguindo no sábado, com uma reflexão sobre temas como a luz trinitária da filiação, a alegria de ver a luz e acreditar e a missão que nos leva a ser testemunhas vivas das palavras e dos gestos do reino da luz. O encontro terminará no domingo, com reflexões sobre a comunhão eucarística e a adoração. No final, os participantes serão convidados a participar na Eucaristia, às 15h00.

“Salvos pela Luz”, será o tema do segundo retiro de silêncio deste verão, a decorrer de 28 a 30 de agosto ao ritmo dos Mistérios Gloriosos do Rosário.

No primeiro dia, o encontro iniciará os participantes no silêncio de Deus. No sábado seguinte, os participantes serão convidados a refletir sobre a fonte da Luz; o transbordar da luz e a contemplação da Luz. À noite, serão convidados a participar na Procissão das Velas. No domingo, último dia do retiro, haverá uma reflexão sobre a vivência e a comunhão cristãs, centradas em Jesus Cristo.

Ambos os retiros serão orientados pelo padre José Nuno Silva, capelão do Santuário de Fátima.