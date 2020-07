Morreu bombeiro ferido no incêndio de Castro Verde

Morreu o bombeiro de Cuba que ficou ferido a 13 de julho no combate às chamas em Castro Verde. A notícia é confirmada pela corporação.

"A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cuba tem o doloroso dever de comunicar o falecimento do BB3 Carlos Manuel Lopes Carvalho ferido no incêndio de Castro Verde e decretar o luto da instituição", lê-se no comunicado disponível na página de facebook da associação humanitária.



O bombeiro estava internado no Hospital de São José, em Lisboa.

É o quinto bombeiro que morre no combate às chamas em 2020.