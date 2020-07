Pirlo treina Sub-23 da Juventus

A Juventus confirmou o regresso de Andrea Pirlo, desta vez para ser o treinador dos sub-23 na próxima temporada.

O antigo médio internacional vai começar a carreira de treinador num dos clubes onde mais brilhou enquanto atleta, entre 2011 e 2015.

Pirlo, agora com 41 anos, jogou, entre outros, em Inter, Milan e Juventus, para além da Squadra Azurra.

Terminou a carreira nos Estados Unidos em 2017.

A Juventus é, no futebol sénior, campeã em Itália há nove temporadas consecutivas, as duas últimas com Cristiano Ronaldo.