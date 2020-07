Mais 144 militares no terreno para apoiar na prevenção dos incêndios

As ações de vigilância terrestre e patrulhamento em nove distritos de Portugal Continental vão ser reforçados com 144 militares, distribuídos por 16 patrulhas (quatro da Marinha e 12 do Exército.

O apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estende-se até ao próximo dia 31 de julho, com especial incidência nos distritos de Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Porto, Portalegre, Santarém, Viseu e Vila Real.

Estes militares somam-se aos 108 que já se encontram nas mesmas funções em grande parte do território nacional, no âmbito do Protocolo Faunos, em apoio ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Em Oleiros mantêm-se duas máquinas de rasto, do Exército Português, com uma tripulação de quatro militares cada, em apoio aos trabalhos decorrentes do incêndio.

A Força Aérea, em apoio à Guarda Nacional Republicana, empenhou uma aeronave P-3C , com uma tripulação de 10 militares, para a realização de ações de patrulhamento e fiscalização no âmbito da prevenção de incêndios florestais.

Segundo o Sistema Europeu de Fogos Florestais (EFFIS), este ano já arderam no país 19.807 hectares - este sistema só regista fogos superiores a 30 hectares.