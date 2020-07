Covid-19. Turismo mundial com perdas de 272 mil milhões de euros

Veja também:

A pandemia de Covid-19 causou prejuízos de 272 mil milhões de euros no setor do turismo, a nível mundial, entre janeiro e maio. Os dados foram avançados esta terça-feira pela Organização Mundial do Turismo (UNWTO, na sigla inglesa).

A quebra representa um rombo três vezes maior em relação à crise financeira de 2009, indica um relatório desta agência das Nações Unidas.

Em resultado das restrições e medidas de confinamento impostas na sequência da pandemia de Covid-19, a atividade turística sofreu uma quebra de 98% em maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado.

O número de turistas nos primeiros quatro meses do ano desceu na ordem dos 300 milhões, uma redução de 56% em relação ao período homólogo.

“Estes números mostram a importância de retomar o turismo o mais cedo e em segurança possíveis”, refere o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo.

Zurab Pololikashvili alerta que “a quebra dramática do turismo internacional coloca em risco milhões de postos de trabalho, incluindo em países em desenvolvimento”.