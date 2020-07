Everton Cebolinha é prioridade do Benfica para a próxima época

Everton Cebolinha é um dos alvos prioritários do Benfica para a próxima época, conforme adianta o jornal "Record", esta quarta-feira.

O extremo brasileiro, de 24 anos, tem contrato com o Grémio até 2023 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. No entanto, de acordo com a referida publicação, o Grémio estaria disponível a negociar por valores a partir dos 25 milhões de euros e as conversas vão mesmo avançar.

Everton Cebolinha concluiu a formação no Grémio e subiu à equipa principal em 2014. Desde então, soma 69 golos em 272 jogos. Na última época, atingiu o melhor registo pessoal, com 20 golos em 57 partidas. Em 2020, o internacional brasileiro leva três golos em 12 encontros.