Incêndio em Oleiros já destruiu área equivalente à cidade do Porto

O incêndio que deflagrou no passado dia 25 de julho no concelho de Oleiros, em Castelo Branco, já destruiu 4.180 hectares - área que ultrapassa a extensão da cidade do Porto. Os dados são avançados pelo Sistema Europeu de Informação de Fogos Florestais (EFFIS) , que adianta que desde janeiro já arderam 16.810 hectares de terreno em Portugal.

A mesma plataforma dá conta de 134 incêndios contabilizados no mesmo período, no país.