Arderam cerca de seis mil hectares em Oleiros

O comandante avançou, também, com uma estimativa para a área ardida: "É uma área bastante extensa. Estaremos a falar de uma área que rondará, e isto carece de confirmação, os seis mil hectares."

"Este já é o momento de começar a fazer os levantamentos, o que vai começar a acontecer a partir de hoje [esta segunda-feira], além do levantamento de áreas e prejuízos. Os serviços sociais e o serviço municipal não dar início ao levantamento de outro prejuízo que tenha ocorrido", informou.

O incêndio em Oleiros propagou-se por cerca de seis mil hectares, de acordo com o comandante operacional do Agrupamento Distrital de Centro-Sul.

Esperadas reativações "nas próximas horas"

Embora o incêndio já tenha sido dominado, encontra-se ainda "num período em que carece de muita atenção, sobretudo nas zonas em que foi dominado mais tarde, nomeadamente na frente nascente e na frente sul". "É natural que haja algumas reativações ao longo das próximas horas", alertou Luís Belo Costa.

Por isso, todo o efetivo mobilizado mantém-se no terreno, em trabalhos de consolidação, para extinguir um fogo que se estende por um "perímetro extraordinariamente grande, numa área extraordinariamente complexa do ponto da vista da urografia e do coberto vegetal".

"Vai dar-nos bastante trabalho. Temos no terreno 868 operacionais, 274 veículos e foram mobilizados dois meios aéreos a esta hora. Trabalhamos também com 11 máquinas de rasto", informou o comandante.

Luís Belo Costa assegurou, ainda, que parte do dispositivo foi destacado para acompanhar as aldeias e aglomerados populacionais e que "todas as pessoas foram sendo e continuam a ser protegidas".