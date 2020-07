​Liga dos Campeões em Lisboa com impacto económico de 50 milhões de euros

O valor situa-se apenas ligeiramente acima dos 46 milhões que Portugal arrecadou em 2014 apenas com um jogo, na final da “Champions” entre Real e Atlético de Madrid, e abaixo dos 150 milhões que terá rendido à economia nacional a fase final da Liga das Nações, no ano passado.

Um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) estima um impacto económico de 50 milhões de euros da fase final da Liga dos Campeões, marcada para agosto, que vai contar com oito equipas.

Este trabalho aponta várias vantagens para a cidade que acolhe a final da Liga dos Campeões, que vão para além da visibilidade externa.

Desde logo o impacto económico direto, com quase metade (49%) concentrado na alimentação e bebida. Destaque ainda para o alojamento, com estadas mais longas devido ao modelo concentrado da fase final (13%), as viagens (9%), atividades turísticas (5%) e com percentagens menores atividades publicitárias, eventos, compras e outras atividades comerciais.

O professor universitário e especialista em marketing desportivo, Daniel Sá, defende que o impacto mediático dos jogos é o mais importante, “será muito forte e representa uma extraordinária campanha de promoção para Portugal”.

Apesar dos estádios vazios, já em 2019 a final teve “uma audiência de 400 milhões de espetadores em 217 países e gerou mil milhões de interações nas redes sociais, um recorde de performance digital”.

Estes números são possíveis graças à televisão, que “continua a assegurar mais de 70% da audiência total”, apesar do aumento do “streaming”.

A final da Liga Milionária é “uma oportunidade muito positiva para os anunciantes alcançarem o público de futebol em grande escala. Em média, os telespectadores da Liga dos Campeões assistem a mais de uma hora da final, embora a tendência nos últimos anos tenha vindo a diminuir”, conclui o IPAM.

Segundo os autores deste estudo, o modelo aplicado “assenta na definição de seis momentos distintos de impacto, caracterização e quantificação dos indicadores económicos, relação com a realidade social e económica do país, introdução do fator de relação associado ao poder de compra do país”.

O Comité Executivo da UEFA escolheu Lisboa para receber o desfecho da edição de 2019/20 da Liga dos Campeões, com uma final inédita a oito. São sete jogos, eliminatórias, nos estádios da Luz e José Alvalade, entre 12 e 23 de agosto.