Rúben Amorim: "A melhor coisa que fiz foi vir para o Sporting"

Rúben Amorim considera que a melhor coisa que fiz foi ter trocado o Braga pelo Sporting. O treinador falava após a derrota com o Benfica, por 2-1, na derradeira jornada do campeonato, que deixou os leões no quarto lugar da Liga, atrás dos arsenalistas.



“Se há coisa que eu tenho certeza é que a melhor coisa que fiz foi vir para o Sporting. Estou muito contente no Sporting, venha a próxima época”, disse Rúben Amorim em conferência de imprensa, no estádio da Luz.

“Eu estou preparado, espero que os sportinguistas estejam preparados para a guerra, no bom sentido, não para a guerra que costuma haver no futebol português”, sublinhou.

O treinador assume a responsabilidade, mas reforça a ideia: “estou feliz da vida, muito motivado e estou mais convencido hoje do que estava quando cheguei ao Sporting”.

Sobre o jogo com o Benfica, Amorim elogia a sua equipa e fala numa derrota carregada de injustiça.

“O Sporting jogou bem, jogou melhor, não merecia este resultado, mas há que seguir em frente, terminar esta época e começar um novo capítulo.”