Voluntário da Catedral de Nantes confessa autoria do incêndio

O homem "admitiu, durante o interrogatório inicial perante o juiz de instrução, que tinha acendido os três fogos na catedral: no grande órgão, no pequeno órgão e num painel eléctrico", disse ao diário o procurador de Nantes, Pierre Sennès.

Como parte desta investigação, "mais de trinta pessoas" foram ouvidas e cerca de vinte investigadores da polícia judiciária foram mobilizados, incluindo o reforço do laboratório central da prefeitura da polícia de Paris, a fim de determinar a causa do incêndio, de acordo com o procurador.

O voluntário enfrenta "uma pena de prisão de dez anos e uma multa de 150 mil euros", disse Sennés.

A investigação revelou a existência de três pontos de fogo distintos na catedral de Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

"Entre o grande órgão, que se encontra na fachada do primeiro andar, e os outros focos de incêndios, tem quase toda a distância da catedral. No entanto, estão a uma distância considerável um do outro", observou o procurador no dia do incêndio.

O alerta tinha sido dado a 18 de julho, por volta das 07h45, por transeuntes que tinham visto chamas a sair da catedral e foram necessárias cerca de duas horas para que os bombeiros contivessem o incêndio, que destruiu uma pintura do século XIX de Hippolyte Flandrin e o grande órgão.

Além do grande órgão, do qual "muito poucos ou nenhuns elementos serão salvos", segundo Philippe Charron, chefe do departamento de património da DRAC (Direcção Regional dos Assuntos Culturais), "a maioria das obras foram salvas" e estão armazenadas "no castelo de Nantes".

O Estado "participará plenamente" na reconstrução, prometeu o primeiro-ministro Jean Castex, que se deslocou a Nantes para felicitar os bombeiros no dia do incêndio.