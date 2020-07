Fim dos debates quinzenais. Rio admite que houve conversas com o PS

O presidente do PSD, Rui Rio, defende fim dos debates quinzenais para “credibilizar o Parlamento” e admite que o projeto para foi conversado com o PS.

Questionado sobre se articulou a proposta com o secretário-geral do PS, António Costa, o líder social-democrata começo por hesitar, dizendo que “foi conversado com o Partido Socialista" e depois articulado com os socialistas no grupo de trabalho criado para o efeito.

“O secretário-geral do PS, tanto quanto eu sei, está de acordo que o Parlamento faça um esforço no sentido de alterar e credibilizar o modelo”, adiantou Rui Rio.

O presidente do PSD viu sete deputados da sua bancada votarem contra o fim dos debates quinzenais, mas desvalorizou a questão.

“Setenta e dois votaram a favor, aqui nem é o copo meio cheio meio vazio. É um copo que não transborda, mas está muito cheio. Mas isso não é relevante”, frisou.

Os deputados “rebeldes” lamentam que o diploma não tenha sido discutido no seio do grupo parlamentar do PSD. Rui Rio admite que podia ter havido “mais debate”, mas o projeto seguiu a tramitação normal.

“Desde que eu me conheço aqui e entrei para aqui há muitos anos, nunca vi um projeto-lei ser levado ao grupo parlamentar, como ante-proposta, para as pessoas levarem para casa, fazerem as alterações, para depois irmos à especialidade no grupo parlamentar, para termos um documento final e votarmos. Isto nunca aconteceu”, garante Rui Rio.