Ainda não é desta que há novo (velho) campeão em Itália. Juventus de Ronaldo perde e adia título

A passadeira foi estendida na última jornada, com somente quatro por disputar: os perseguidores da Juventus – Inter (empatou com a Roma), Atalanta (empatou com o Hellas Verona na última jornada) e Lazio (que foi derrotada precisamente pela “Vecchia Signora”) – deixaram os transalpinos a somente quatro pontos do título.

Quatro que passaram a somente três, pois o Inter, que era segundo, a oito pontos da “Juve”, empatou em casa da Fiorentina já nesta jornada 35.

Quanto à Juventus de Cristiano Ronaldo, que foi titular, foi até ao Stadio Friuli, terreno da Udinese e até começou a vencer: marcou primeiro o holandês Matthijs de Ligt, aos 42’. Mas a segunda parte veio e trouxe a reviravolta: Nestorovski empatou (52’) e já em tempo extra (90+2’) Seko Fofana fez o 2-1 e adiou tudo.

Ainda não foi, portanto, desta que a Juventus levantou o nono título consecutivo na Série A (36.ª liga italiana do seu historial, excluindo os que lhe foram retirados fruto do escândalo de corrupção “Calcio Caos”), segundo "scudetto" de Cristiano Ronaldo em duas épocas a jogar por terras transalpinas.

Na próxima jornada, novo “match point”: a Juventus recebe a Sampdoria em Turim, domingo, às 20h45.

Quanto a Ronaldo, não marcou hoje, mas soma já 34 golos em 43 jogos em todas as competições. Só na Serie A, a média do avançado português é de um golo por jogo – 30 no total, o que lhe vale o estatuto de líder da lista de melhores marcadores, a par de Ciro Immobile (Lazio).

Para além da revalidação do título em Itália e da luta pelo título de goleador da Serie A, Cristiano Ronaldo ainda sonha esta época com a conquista da Liga dos Campeões, cuja fase final vai decorrer em Lisboa, em agosto. Os campeões italianos estão nos oitavos-de-final e têm de dar a volta à eliminatória com o Lyon para seguirem em frente. No jogo da 1.ª mão, em França, o Lyon venceu por 1-0.