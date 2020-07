“Gonçalo Ramos, em dez minutos, fez mais golos do que o Dyego Sousa e RDT”

António Pacheco, antigo jogador do Benfica, ficou rendido à exibição de Gonçalo Ramos, que entrou e marcou dois golos pelos encarnados na partida frente ao Desportivo das Aves.



Em declarações a Bola Branca, Pacheco ironiza quando constata a eficácia do algarvio Gonçalo Ramos, num Benfica com alguns sinais de subida de forma a uma semana da final da Taça.

"Houve uma ligeira retoma com estes dois últimos resultados. Há o reaparecimento do Rafa, há esta novidade de um meu conterrâneo [Gonçalo Ramos] entrou no jogo com o Desportivo das Aves e marcou, em dez minutos, mais golos do que o Dyego Sousa e o Raúl de Tomás em não sei quantos jogos. E veio de borla", refere.

António Pacheco considera que o Benfica apresenta algumas melhoras, numa altura em que a equipa está concentrada para o último jogo do campeonato, com o Sporting, e sobretudo na final da Taça de Portugal, diante do FC Porto.

“Há a preparação para o jogo que ainda pode fazer com que o Benfica ganhe um título este ano e minimize os estragos de uma época que não foi boa”, sublinha.

O jogo entre Benfica e Sporting realiza-se na noite do próximo sábado, às 21h15 e terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.