Fim dos debates quinzenais. “É estranho a proposta vir do maior partido da oposição”

“É absurdo” que venha do maior partido da oposição a proposta para acabar com os debates quinzenais no Parlamento com o Governo, diz Jacinto Lucas Pires nesta quarta-feira, um dia depois da aprovação das novas regras.

E “é mau sinal” que o Governo aceite. “Parece que quer navegar à vista, mas em silêncio”, lamenta o comentador do programa As Três da Manhã, notando a contradição da decisão com a expressão que tantas vezes enche os discursos políticos para se referirem ao Parlamento: “casa mãe da democracia”.

A proposta foi aprovada por PS e PSD num “casamento muito pouco democrático”, diz Henrique Raposo.

“O papel do Governo é governar, mas também explicar a governação”, sublinha.

Na opinião deste comentador, o líder do PSD “é uma personagem essencialmente pouco democrática” que “não pode ser primeiro-ministro de uma República” nem líder da oposição na mesma República.

“Rui Rio é alguém que tem uma visão essencialmente utilitária, tecnocrática e tende a ver os jornalistas e o Parlamento como um obstáculo”, aponta.