Fábio Veríssimo e Jorge Sousa apitam definição do pódio

Fábio Veríssimo e Jorge Sousa são os árbitros escolhidos para os jogos que decidirão que equipa, entre Sporting e Braga, terminará a I Liga no terceiro lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga Europa.

Veríssimo vai arbitrar o encontro entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, no sábado, às 21h15. O videoárbitro será Rui Costa. No mesmo dia e à mesma hora, na Pedreira, Jorge Sousa dirigirá a receção do Sporting de Braga ao FC Porto. Bruno Esteves ficará a cargo do videoárbitro.

É o Sporting que ocupa a terceira posição, para esta última jornada, com 60 pontos, mais três que o Braga. Se terminarem o campeonato em igualdade pontual, serão os minhotos a garantir o último lugar do pódio.

Em discussão estará, também, o quinto lugar, que garante as pré-eliminatórias Liga Europa, entre Famalicão e Rio Ave. Os minhotos têm um ponto de vantagem e, em caso de igualdade pontual, levam o prémio.

No Marítimo-Famalicão, estará o árbitro Tiago Martins, com Vasco Santos no VAR. Manuel Oliveira apitará o Boavista-Rio Ave, com Hélder Malheiro no VAR. Os dois jogos começam às 19h00 de sábado.

Por fim, a luta pela manutenção, entre Tondela (33 pontos), Vitória de Setúbal (31) e Portimonense (30). O Desportivo das Aves já desceu.

No Moreirense-Tondela, estará Luís Godinho, com António Nobre no VAR. O árbitro do Vitória de Setúbal-Belenenses SAD será Artur Soares Dias e o VAR será João Pinheiro. Para o Portimonense-Desportivo das Aves, foram destacados Hugo Miguel e, para o VAR, Manuel Mota. Os três encontros decisivos têm início previsto para domingo, às 19h30.