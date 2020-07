Governo garante máscaras nas escolas no novo ano letivo

Veja também:

O Governo vai garantir verbas para a compra de máscaras Covid-19 para a comunidade escolar, anunciou esta terça-feira o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.



O governante está esta terça-feira a ser ouvido na comissão parlamentar de educação, ciência, juventude e desporto.

O ano letivo 2020/2021 vai arrancar na semana de 14 a 17 de setembro, com aulas presenciais.

“O Ministério da Educação vai providenciar essas máscaras e outros equipamentos de proteção individual para que as escolas estejam mais bem preparadas”, assegurou Tiago Brandão Rodrigues.



Já no ano letivo que agora terminou, o ministério distribuiu material de proteção e de higienização pelas escolas que reabriram no terceiro período para receber os alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade, que voltaram a ter aulas presenciais.

A última audição regimental da atual sessão legislativa começou com a declaração do deputado do PS, Profírio Silva, que questionou Tiago Brandão Rodrigues sobre os “meios que estão a ser pensados para o regresso ao ensino presencial” que começa entre 14 e 17 de setembro.