Conselho Europeu. Áustria "muito satisfeita" após madrugada de negociações

Cidadao

20 jul, 2020 Lisboa 10:10

Para começar, porque raio chamam "frugais", aquele quarteto estuporado de Países ricaços a querer beneficiar com os problemas dos outros? Têm menos horas de trabalho que a Europa do Sul, o salário mínimo deles é 3 a 4 vezes superior, as Reformas inclusive, as férias são maiores... Essa "frugalidade" também nós queríamos por cá. No restante, se a Áustria está contente, então o "acordo" não é bom para nós.