Prolongamento do lay-off é bem-vindo, mas cenário “é muito grave”, avisam lojistas

A Confederação do Comércio e Serviços considera positiva a hipótese admitida pelo governo de alargar o lay-off simplificado para lá de 31 de julho, mas avisa, desde já, que a sobrevivência de muitos negócios só será possível se o regime de lay-off for alargado até ao final do ano.

De acordo com o semanário Expresso, o alargamento do lay-off deverá ser aprovado na próxima semana e baseia-se nos indicadores da economia que deverá cair mais do que o esperado, com vários setores a ficar aquém da retoma prevista.