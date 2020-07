Sporting terá garantido Adán para a próxima época

O Sporting terá fechado a contratação de Antonio Adán para a próxima época, segundo avança o jornal "A Bola", esta sexta-feira.

O guarda-redes espanhol, de 33 anos, termina contrato com o Atlético de Madrid no final da temporada. De acordo com a referida fonte, Adán assinará contrato com o Sporting para as próximas duas épocas, com mais uma de opção.

Informação corroborada pelo portal "TodoFichajes", que adianta que as negociações estão de tal modo avançadas - faltará apenas ultimar detalhes - que a transferência deverá ser oficializada nos próximos dias ou quando a Liga espanhola terminar.

Adán, que foi internacional de sub-21 por Espanha, foi formado no Real Madrid. Subiu à equipa principal em 2009, pela mão de José Mourinho, e lá ficou até 2013, quando terminou contrato. Esteve meio ano no Cagliari, antes de rumar ao Bétis.

Na Andaluzia, Adán teve finalmente continuidade e fez 165 jogos pelo Bétis em três épocas e meia. As boas prestações aguçaram o interesse do Atlético, que o contratou no início da temporada passada. No entanto, em Madrid, Adán voltou a ser o número dois e disputou apenas sete jogos em dois anos.