Hugo Almeida garante que Sérgio Conceição quer vencer a Taça de Portugal no FC Porto

Em entrevista a Bola Branca , o antigo avançado do FC Porto e da seleção, que partilhou o balneário do Dragão com o atual técnico portista, vinca que, "apesar de ainda ser jovem", Sérgio "já é um grande treinador":

"Muito mérito" para Sérgio pelo título

Para Hugo Almeida, Sérgio Conceição tem muito mérito na conquista do título de campeão nacional pelo FC Porto. O antigo jogador lembra que o treinador foi o único que acreditou quando "muitas pessoas já tinham deitado a toalha ao chão", face aos sete pontos de atraso para o Benfica.

"Ele sempre acreditou e conseguiu unir o grupo, fez com que os jogadores acreditassem também. A época foi difícil, mas este era um título muito desejado pelo FC Porto e o Sérgio tem muito mérito. Conseguiu [vencer] com a sua resiliência e com o seu trabalho e da equipa", realça quem foi colega do atual técnico portista em 2003/04.

O antigo ponta de lança do Porto (cinco golos em 51 jogos) e de Portugal (19 golos em 57 internacionalizações), considera Sérgio Conceição um homem "humilde, honesto, frontal e que não gosta de perder".

Hugo Almeida e Sérgio Conceição partilharam o balneário do FC Porto na época 2003/04, a de maior recente sucesso do clube: sob o comando de Sérgio Conceição, venceram campeonato e Liga dos Campeões.

Depois de terminar a carreira de jogador, no passado mês de fevereiro, Hugo Almeida iniciou a de treinador, na equipa de sub-23 da Académica. Aguarda, agora, com expectativa, os planos da Briosa para o futuro.