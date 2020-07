José Mourinho segura Oliver Skipp até 2024

O Tottenham anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Oliver Skipp até 2024.

O médio inglês, de 19 anos, foi formado no Tottenham e subiu à equipa principal na última época, pela mão de Mauricio Pochettino. Fez 12 jogos. Esta temporada, continua a ser aposta, inclusive com José Mourinho, e já leva nove partidas disputadas.

"Skyppy" já foi elogiado por Mourinho, que o apelidou de "fenomenal", algo que "significa muito", e espera continuar a merecer a confiança do treinador português.

"Basta ver o que ele já conquistou no futebol: Ligas dos Campeões, Premier League. Por isso, como jovem jogador, tento aprender e desenvolver a minha compreensão do jogo com o conhecimento tático dele. Trabalhar para o José [Mourinho] só pode ser bom para mim, para desenvolver todas as facetas do meu jogo", regozijou, citado pelo site oficial do Tottenham.