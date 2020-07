Epidemiologista: “Não é uma inevitabilidade que as férias tragam aumento de casos” de Covid-19

O escudo protetor para o hipotético crescimento de casos na altura de julho e agosto, em que os portugueses tradicionalmente tiram as suas férias, é para este epidemiologista composto por um triângulo: as pessoas estão num dos vértices e "cada um de nós a assumir o dever de se proteger a si e aos outros", no outro vértice está "o conjunto de regras e alguma vigilância de comportamentos", e no terceiro "temos de ter uma saúde pública capaz de intervir sobre cada caso identificado".

“Tem de haver prontidão de resposta para identificar esses casos. Deve haver a preocupação de que as pessoas entendam que há um conjunto de medidas de proteção delas e das outras. Se essas medidas forem respeitadas, o aumento de casos é muito pequeno”, sublinha Henrique Barros.

O especialista dá uma imagem que poderá ajudar a entender o que quer dizer com a questão do risco e da inevitabilidade. “Num dia de calor há maior risco de haver fogo, mas não tem necessariamente de ocorrer. Com a Covid e as férias é a mesma coisa”, explica.