50 mil alunos regressam à escola para os exames nacionais de matemática

Cerca de 50 mil alunos regressam à escola, esta quarta-feira, para a realização dos exames nacionais de matemática. É o dia em que mais alunos do ensino secundário testam os seus conhecimentos.

Tratam-se de três exames nacionais diferentes, todos marcados para as 9h30 desta quarta-feira: Matemática B e aplicada às ciências sociais para os alunos do 11º ano e Matemática A para os do 12º ano.

Devido à pandemia da Covid-19, foram aplicadas novas regras sanitárias. Para entrarem na escola, os alunos devem usar máscara e desinfetar as mãos. Terá de existir um distanciamento mínimo de metro e meio entre os estudantes, por isso, os exames vão decorrer nas salas mais amplas, ginásios e auditórios.