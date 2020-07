Brasil. Jogador do Fluminense testa positivo a Covid-19

O jogador Wellington Silva vai falhar a primeira mão da final do campeonato carioca contra o Flamengo depois de ter testado positivo a Covid-19.

O avançado, de 27 anos, do Fluminense está agora isolado do resto do plantel e a ser acompanhado pelo departamento médico do clube.

Wellington Silva soma 10 jogos e dois golos esta época pelo Flu.

Já o Flamengo confirma que realizou testes a 40 elementos da equipa (entre jogadores, treinadores e staff) e todos deram negativo.

Apesar disso, a equipa de Jorge Jesus tem também uma baixa para a partida deste domingo no Maracaná: Bruno Henrique está lesionado.

As duas equipas rivais vão decidir o campeonato carioca em duas mãos depois de o Flamengo ter conquistado a Taça Guanabara e o Fluminense ter levado a melhor na Taça Rio.