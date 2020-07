Ministério Público deverá acusar Ricardo Salgado de "liderar organização criminosa"

Ricardo Salgado vai ser acusado pelo Ministério Público por liderar uma organização criminosa, avança o jornal "Público".

De acordo com o diário, o Ministério Público acredita que Ricardo Salgado liderou uma rede criminosa e fraudulenta dentro do próprio BES. A acusação será conhecida até quarta-feira.

A estrutura terá sido sustentada no Departamento Financeiro e de Mercados do banco, tutelado pelo ex-diretor financeiro Amílcar Morais Pires. Uma organização montada sem conhecimento da maioria da equipa de gestão e das entidades de fiscalização do banco, nomeadamente do Banco de Portugal.

Terão sido feitos pagamentos ocultos, fraudes no comércio internacional e desvios de fundos de centenas de milhões de euros para corrupção, tendo lesado o BES em mais de mil milhões de euros.

Depois dos sucessivos adiamentos, o "Público" avança que "tudo indica que o Ministério Público vai cumprir o prazo anunciado para divulgar o despacho de acusação ao processo Universo Espírito Santo", o que terá de fazer até à próxima quarta-feira, 15 de Julho.



A notícia foi inicialmente avançada na sexta-feira pela revista "Sábado", que dava conta que alguns antigos administradores e quadros de todo do Banco Espírito Santo também vão ser acusados no início da próxima semana.

O último balanço feito pela Procuradoria Geral da República apontava para 41 arguidos e mais de 30 assistentes neste processo.