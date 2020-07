Ensino Superior. Mais 2.370 vagas para via profissional e via artística

O próximo ano letivo vai ter 2.370 vagas para os alunos que concluíram o ensino secundário pela via profissional ou pela via do ensino artístico. A informação é avançada, este sábado, pelo Ministério do Ensino Superior.

Numa nota enviada às redações, o Ministério diz ainda que estão criados três consórcios de instituições que vão garantir a realização dos exames específicos para acesso, nesta nova via de ingresso.

Estes consórcios integram instituições politécnicas, incluindo ainda as universidades dos Açores, Algarve, Évora, Madeira e Trás-os-Montes e Alto Douro. As provas realizar-se-ão na semana de 20 a 24 de julho. No Norte e Sul, serão a 24 de julho e no Centro decorrerão em 3 dias (21, 22 e 23 de julho).

Nesta altura 45% dos estudantes do Secundário frequentam a via profissional, mas são poucos os que entram no Ensino Superior.

O Governo quer inverter esta tendência e, por isso, permite que esses alunos possam concorrer a 456 licenciaturas.

O concurso especial para titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados foi adequado às condições específicas dos estudantes provenientes das vias profissionalizantes do nível secundário, avaliando competências necessárias para frequência do ensino superior.

O Ministério esclarece ainda que estas 2.370 vagas nos concursos especiais são “supranumerárias face às vagas fixadas nos concursos integrados no regime geral de acesso ao ensino superior, acrescendo às mesmas e não prejudicando a disponibilidade de vagas nesses concursos”.