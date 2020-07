Atriz de "Glee" desapareceu num lago. Polícia acredita que morreu

A atriz e cantora norte-americana Naya Rivera está desaparecida e a polícia acredita que terá morrido afogada no Lago Piru, na Califórnia.

As buscas começaram depois de o filho de quatro anos da atriz, Josey, ter sido encontrado sozinho num barco, com um colete salva-vidas vestido. De acordo com a estação de televisão KNBC, Naya Rivera teria alugado um barco para passear pelo lago. Josey terá dito às autoridades que a mãe estava a nadar e que não conseguiu regressar ao barco. Os documentos de identificação da artista foram encontrados no barco.

As buscas foram suspensas na quarta-feira à noite, com o recomeço marcado para esta quinta-feira de manhã. Em conferência de imprensa, o porta-voz do departamento do xerife de Ventura County, Eric Buschow, assumiu que "este pode bem ser um caso de afogamento". Não foi encontrado qualquer indício de sabotagem.

Naya Rivera, de 33 anos, ficou conhecida por interpretar Santana Lopez, uma "cheerleader" que se apaixonou pela colega, Brittany Pierce, na comédia musical de televisão "Glee", que correu entre 2009 e 2015.

A atriz, que começou a representar aos quatro anos, também teve participações em séries como "The Royal Family", "O Príncipe de Bel-Air", "Marés Vivas" ou "CSI: Miami".

Caso se confirme o afogamento de Naya Rivera, será a terceira morte ligada a "Glee". Em 2013, quando a série ainda decorria, um dos protagonistas, Cory Monteith (que interpretava Finn), morreu de uma "overdose" de álcool e heroína. Em 2018, Mark Salling (Puck na série), que chegou a estar romanticamente envolvido com Rivera, foi encontrado morto depois de se declarar culpado do crime de pornografia infantil.