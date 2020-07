Episódio 8 - Aqui Entre Nós

Como comem os portugueses? A partir de uma reflexão sobre o tema, não só num olhar de alimentação, nutrição e saúde mas também de segurança alimentar e impacto das escolhas alimentares nas gerações seguintes e no ambiente oiça o que tem a dizer Pedro Graça ao jornalista André Rodrigues. Como?, Onde? e Quando comem? São as principais questões colocadas ao longo da obra. As alterações de hábitos alimentares podem estar, em parte, associadas a alterações na estrutura das famílias, e nas alterações de oferta pela globalização económica.