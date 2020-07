Jovane Cabral eleito melhor jogador do mês da Liga

Jovane Cabral, avançado do Sporting, foi eleito pelos treinadores da I Liga como o melhor jogador do mês de junho.

O extremo de 22 anos apontou quatro golos após a retoma, nos quatro jogos disputados durante junho: dois frente ao Belenenses, em 45 minutos, um frente ao Tondela e um contra o Paços de Ferreira.

Jovane amealhou 29,07% dos votos dos técnicos e não deu hipótese à concorrência. Lucas Fernandes, do Portimonense, foi segundo com 12,79% dos votos e Douglas Tanque, melhor avançado do mês, fechou o pódio com 10,47%.