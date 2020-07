Uma mulher foi encontrada hoje morta, em Olhão, em contexto de violência doméstica, disse fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte, “um episódio de violência doméstica culminou com a morte de uma mulher”, em Olhão, no distrito de Faro. O crime ocorreu na residência da vítima.

A PSP escusou-se a dar mais detalhes sobre o caso, cujo alerta foi dado pelas 19h00 e que está agora sob alçada da Polícia Judiciária.