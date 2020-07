Goleador da II Liga troca Estoril pelo Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a contratação do ponta-de-lança Roberto, proveniente do Estoril.

O avançado de 31 anos é um dos goleadores da II Liga há já várias temporadas. Nas duas últimas, apontou 28 golos em 56 jogos pelo Estoril Praia.

Formado no Bairro do Falcão e no FC Porto, Roberto representou o Operário Lagoa, Oliveira do Douro, Tirsense, Naval, Arouca e Moreirense.

O Chaves, que será orientado por Carlos Pintos, continua a reforçar o plantel para a próxima época, depois de ter contratado Bura, Luís Rocha, Luís Silva, Zé Tiago e Roberto.