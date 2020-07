Depois de FC Porto e Sporting, Famalicão quer também vencer o Benfica

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, quer vencer um Benfica que não encara como um adversário fragilizado, depois da saída de Bruno Lage do comando técnico.

Em conferência de imprensa, o técnico da equipa minhota recorda que o Benfica só sabe jogar para vencer, em qualquer estádio.

"Contamos com um Benfica forte, é um clube e uma equipa que recusa qualquer resultado que não seja a vitória, seja onde for. Temos essa noção, mas o Famalicão também recusa qualquer coisa que não seja lutar pela vitória. O Benfica vai tentar ganhar, nós também. O Benfica é uma equipa forte, independentemente do que se passou no passado recente", diz.

O técnico da equipa sensação da I Liga garante que o Famalicão não vai mudar a sua postura por jogar contra o Benfica.

"Não vai ser diferente, a forma de jogar vai ser a mesma, mas sabemos que é um adversário que vai tentar anular o que fazemos bem. Mas a nossa pressão é a mesma, vamos jogar bem e tentar ganhar", diz.

O Famalicão recebe o Benfica na próxima quinta-feira, às 21h30. O Benfica, se perder, pode entregar já o título ao FC Porto. Já o Famalicão precisa de defender o quinto lugar, com Rio Ave e Vitória de Guimarães na perseguição.