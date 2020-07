Porco ou touro? Figura zoomórfica com mais de dois mil anos descoberta em Miranda do Douro

Uma escultura zoomórfica, que terá mais de dois mil anos, foi encontrada em duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro. A descoberta aconteceu por acaso, quando um homem estava a lavrar um terreno para plantar amendoeiras.

De acordo com a arqueóloga da Câmara Municipal de Miranda do Douro, Mónica Salgado, a figura proto-histórica, esculpida em granito, representa um berrão, que pode ser um porco ou um touro, e deverá estar associada aos castros transmontanos, um tipo de povoado da Idade do Cobre e da Idade do Ferro, característico das montanhas do noroeste da Península Ibérica.

"Um berrão é uma escultura zoomórfica. Há algumas exceções, mas usualmente ou é um porco ou é um touro e os porcos até estão mais representados”, explica a técnica, indicando que o seu significado pode ter várias explicações.

“Podem ser marcos de território de determinada entidade, são protetores, devido ao seu porte grande, costumam ser machos e representam a fertilidade e fecundidade, têm muito a ver com as pastagens e culturas. Eram entidades guardiãs dos espaços e há quem entenda que são marcadores paisagísticos”, explica Mónica Salgado.

Figura pode não ter sido esculpida onde a encontraram

No concelho de Miranda do Douro já foram encontradas seis esculturas, que estarão associadas aos vetões, que durante séculos ocuparam, principalmente, Trás-os-Montes e a Beira Interior, mas também as províncias de Cáceres, Zamora, Ávila e Salamanca, em Espanha.

A arqueóloga do município de Miranda do Douro conta que na freguesia de Duas Igrejas existem alguns sítios de ocupação romana e proto-histórica. No local onde o berrão foi descoberto, não foi encontrado “mais nenhum material à superfície, nem cerâmicas nem muros, vestígios que nos digam que aquele local foi ocupado”.

“É um sítio estranho e temos agora que estudar o contexto, procurando paralelos e fazendo uma sondagem”, adianta a arqueóloga, esclarecendo que “quando a figura foi esculpida poderia não ter sido colocada no local onde foi encontrada, já que vários símbolos foram enterrados ou escondidos com o avanço dos tempos”.

"Há muitos berrões que foram encontrados em paredes de casas. Este pode ter sido enterrado, como aconteceu com outros símbolos pagãos, sendo que alguns foram destruídos ou colocados em determinados locais, com o avanço do cristianismo”, afirma Mónica Salgado.

A escultura encontrada pesa perto de uma tonelada, tem 1,60 metros de comprimento, 80 centímetros de altura e 30 de espessura. Poderá ter sido esculpida entre os séculos IV e I a.C., mas só após os estudos que vão ser feitos se poderá saber ao certo a que século pertence.