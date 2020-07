Governo garante que não tem planos para cerco sanitário a Reguengos de Monsaraz

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, garantiu esta segunda-feira, na conferência de imprensa de balanço da Covid-19, que o concelho de Reguengos de Monsaraz não será alvo de uma cerca sanitária, isto apesar de na região já se relatarem casos noutros concelhos que resultam de interações com pessoas que vivem no local em que o surto começou.

“Não equacionamos fechar Reguengos de Monsaraz”, disse explicitamente Lacerda Sales.O número de casos ativos do surto de covid-19 de Reguengos de Monsaraz estabilizou esta segunda-feira em 141, apesar da deteção de três novos casos, dois na comunidade e um numa funcionária do lar, informou hoje a autarquia alentejana.

A manutenção de casos ativos explica-se com três novos casos curados, dois entre funcionários do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) e um na comunidade, que eleva para cinco o número de casos curados no surto detetado em 18 de junho.

Em relação ao número de profissionais de saúde e meios hospitalares para responder ao crescente número de infetados, o governante teve um discuros tranquilizador.

“Estamos a mobilizar meios para dar e não se equacionam pedidos de ajuda externa, temos meios no país para dar resposta não só aos surtos no Alentejo, como aos surtos de outras regiões do país, respeitando os direitos dos profissionais que também precisam do seu período de descanso.