Covid-19. Resultados dos testes sorológicos conhecidos ainda este mês

A recolha de dados terminou na última sexta-feira, e contou com 2100 os participantes de todo o país, e de todas as idades, segundo divulgou o presidente do INSA, Fernando Almeida, na mesma conferência de imprensa.

"Não estávamos preparados"

No início do encontro com os jornalistas, na nota introdutória, Lacerda Sales reiterou que este “foi longo caminho no combate à Covid-19 no nosso país”.

“Nunca negámos que Portugal, como a generalidade dos países, não estava preparado para uma epidemia desta escala e com estas características. Mais de seis meses depois do primeiro caso ainda há muito por descobrir. A nossa primeira prioridade foi proteger vidas, a grande preocupação foi a defesa com os mais vulneráveis”, disse o secretário de Estado da Saúde.

Neste momento, segundo o ministério da Saúde, há 73.867 profissionais de saúde com acesso à plataforma Trace COVID-19. Mais de 700 mil utentes estão inseridos na plataforma, estando mais de 16 mil utentes em vigilância clínica.