Bolsonaro diz estar “com sintomas” de Covid-19

O Presidente do Brasil diz que está com sintomas que podem dever-se a Covid-19.

Em declarações à CNN Brasil, Jair Bolsonaro referiu que está com 38°C de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue e, por isso, está a tomar hidroxicloroquina.

O líder brasileiro, de 65 anos, já fez o teste no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, mas o resultado só deve ser conhecido esta terça-feira.

A agenda do Presidente foi cancelada para o resto da semana.

Apesar das suspeitas, Bolsonaro ainda se encontrou com apoiantes no jardim do Palácio da Alvorada, mas surgiu de máscara.

Em março, o Presidente já tinha feito três exames para a Covid-19, que deram negativo.