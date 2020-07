Israel diz que “rockets” de Gaza não fazem vítimas

Três “rockets” foram disparados este domingo do enclave palestiniano de Gaza para território israelita, indicou o exército de Israel sem assinalar vítimas.

Um primeiro comunicado indicou que foram lançados dois “rockets” sem indicar onde caíram. Os media locais informaram que atingiram setores que não são habitados. Um outro comunicado militar posterior indicou que um terceiro projétil foi intercetado por um escudo antimíssil.

As sirenes de alarme soaram duas vezes no sul de Israel alertando para os disparos.

Na faixa de Gaza, controlada pelo grupo islamita palestiniano Hamas, considerado por Israel como "terrorista", os disparos ainda não foram reivindicados por qualquer formação.

O último incidente com disparos idênticos tinha ocorrido no passado dia 26 de junho. A aviação israelita retaliou atacando posições do Hamas em Gaza.

A 25 de junho, a ala militar do Hamas advertiu que o projeto israelita de anexação de partes da Cisjordânia ocupada seria considerado "uma declaração de guerra".

Nos últimos anos, Israel e o Hamas estiveram envolvidos em três conflitos armados em 2008, 2012 e 2014.